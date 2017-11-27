7 عبارات قوليها لزوجك ليشعر بأهميته لديك

متابعات(صدى):

تلقّي الإطراءات أمرٌ يحبّه جميع الناس، لأنه يمنحهم شعوراً بالتقدير والاحترام من قبل من يحبهم. النساء تحديداً، يعشقن سماع الإطراءات من شركاء حياتهن، لأنهن يشعرن أنهن مهمات في حياتهم. ولكن ماذا عن الرجل؟ هو أيضاً بدوره يحب سماع الإطراءات من المرأة. ولكن ما هي أحبها إلى قلبه؟

تجعلني أضحك

يسعى جميع الرجال إلى إضحاك المرأة التي يحبون، ولكن النجاح في هذا المسعى ليس من نصيب جميعهم. إن كان زوجك من الرجال المرحين ويضحكك، فدعيه يعلم أنك تحبين حس الفكاهة الذي يتميز به.

أشعر بالحب والأمان حين تكون موجوداً

البشر بطبعهم يرغبون في الشعور بارتباط عميق وقيّم بشخص أو بآخر. فماذا عن الحبيب؟ أخبري زوجك عن المشاعر التي يمنحك إياها وجوده إلى جانبك سواء كانت الحب أو الأمان أو الحماية… ولكن انتبهي إلى أنك يجب أن تعبّري عنها بصدق ولا تبالغي كي لا يشعر بشعور غير صادق.

أخبريه بأكثر الصفات التي تحبينها فيه

الرجال بطبعهم يحبون الشعور بأنهم مرغوبون، فأي إطراء يعبّر عن تقديرك له وإعجابك به سيكون تأثيره سحرياً. أخبريه بأكثر صفة تحبينها فيه، قولي له مثلاً أن أحداً لا يمكن أن يتغلّب عليه في كذا، أو أكثر ما أحبه فيك هو كذا؛ وكلما كان تحديدك للصفة أوضح، كان الإطراء أكثر حميمية وإيجابية على علاقتكما.

ساعدتني حقاً عندما…

بدل شكرٍ عادي تقدمينه إليه، يمكنك أن توضحي أكثر وأن تقولي ” ساعدتني حقاً عندما… ” غسل الأطباق ربما أو خطط لسهرة كنت بحاجة إليها مثلاً. هذا الأمر سيشعره باهتمامك بالحصول على الدعم منه.

بسبب وجودك في حياتي

بسبب وجودك في حياتي ” أشعر أنني أتلقى دعماً دائماً ” ، أو ” أشعر أنني محبوبة ” ، أو ” أنا شخص أفضل ” … عندما تسلطين الضوء على هذه الأمور في علاقتك، ستجعلين من زوجك شخصاً أفضل يتوق لمساعدتك.

أحب أن أمضي الوقت مع أصدقائك

عندما تحبين أقرب الناس إلى زوجك وتستمتعين برفقتهم، فسيشعر زوجك نفسه بالإطراء. أي عندما تقولين كلمات جميلة عن أصدقائه وعائلته، فسيشعر أنك تحبينهم لأنك تحبينه. لذا، إن كنت تستمتعين برفقة أحد أصدقائه، أو أنك ترين أن أخته إنسانة رائعة، فيجب أن تقولي له ذلك.

تكلّمي عما تحبينه فيه أمام الناس

إن أكثر أنواع الإطراءات التي تعزّز ثقة الرجل بنفسه هي تلك التي تقولينها عنه أمام الآخرين. فبدل من أن تسمعيه الإطراء هو فقط، عبري عن ذلك أمام الناس بثقة، لأنه يشعر بفخر كبير حين تعبر المرأة التي تحبه عن محاسنه أمام الناس وتتباهى بها.