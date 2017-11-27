7 عبارات قوليها لزوجك ليشعر بأهميته لديك
تلقّي الإطراءات أمرٌ يحبّه جميع الناس، لأنه يمنحهم شعوراً بالتقدير والاحترام من قبل من يحبهم. النساء تحديداً، يعشقن سماع الإطراءات من شركاء حياتهن، لأنهن يشعرن أنهن مهمات في حياتهم. ولكن ماذا عن الرجل؟ هو أيضاً بدوره يحب سماع الإطراءات من المرأة. ولكن ما هي أحبها إلى قلبه؟
تجعلني أضحك
يسعى جميع الرجال إلى إضحاك المرأة التي يحبون، ولكن النجاح في هذا المسعى ليس من نصيب جميعهم. إن كان زوجك من الرجال المرحين ويضحكك، فدعيه يعلم أنك تحبين حس الفكاهة الذي يتميز به.
أشعر بالحب والأمان حين تكون موجوداً
البشر بطبعهم يرغبون في الشعور بارتباط عميق وقيّم بشخص أو بآخر. فماذا عن الحبيب؟ أخبري زوجك عن المشاعر التي يمنحك إياها وجوده إلى جانبك سواء كانت الحب أو الأمان أو الحماية… ولكن انتبهي إلى أنك يجب أن تعبّري عنها بصدق ولا تبالغي كي لا يشعر بشعور غير صادق.
أخبريه بأكثر الصفات التي تحبينها فيه
الرجال بطبعهم يحبون الشعور بأنهم مرغوبون، فأي إطراء يعبّر عن تقديرك له وإعجابك به سيكون تأثيره سحرياً. أخبريه بأكثر صفة تحبينها فيه، قولي له مثلاً أن أحداً لا يمكن أن يتغلّب عليه في كذا، أو أكثر ما أحبه فيك هو كذا؛ وكلما كان تحديدك للصفة أوضح، كان الإطراء أكثر حميمية وإيجابية على علاقتكما.
ساعدتني حقاً عندما…
بدل شكرٍ عادي تقدمينه إليه، يمكنك أن توضحي أكثر وأن تقولي ” ساعدتني حقاً عندما… ” غسل الأطباق ربما أو خطط لسهرة كنت بحاجة إليها مثلاً. هذا الأمر سيشعره باهتمامك بالحصول على الدعم منه.
بسبب وجودك في حياتي
بسبب وجودك في حياتي ” أشعر أنني أتلقى دعماً دائماً ” ، أو ” أشعر أنني محبوبة ” ، أو ” أنا شخص أفضل ” … عندما تسلطين الضوء على هذه الأمور في علاقتك، ستجعلين من زوجك شخصاً أفضل يتوق لمساعدتك.
أحب أن أمضي الوقت مع أصدقائك
عندما تحبين أقرب الناس إلى زوجك وتستمتعين برفقتهم، فسيشعر زوجك نفسه بالإطراء. أي عندما تقولين كلمات جميلة عن أصدقائه وعائلته، فسيشعر أنك تحبينهم لأنك تحبينه. لذا، إن كنت تستمتعين برفقة أحد أصدقائه، أو أنك ترين أن أخته إنسانة رائعة، فيجب أن تقولي له ذلك.
تكلّمي عما تحبينه فيه أمام الناس
إن أكثر أنواع الإطراءات التي تعزّز ثقة الرجل بنفسه هي تلك التي تقولينها عنه أمام الآخرين. فبدل من أن تسمعيه الإطراء هو فقط، عبري عن ذلك أمام الناس بثقة، لأنه يشعر بفخر كبير حين تعبر المرأة التي تحبه عن محاسنه أمام الناس وتتباهى بها.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6219 ] نشر منذ 2 ساعتين
أحب أن أمضي الوقت مع أصدقائك؟😊يالطيف😁😂
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا تجي وحدة مفهية وتطبق كل النصايح
وتقوله احب ان اقضي الوقت مع خوياك😂😂😂😂😂
ماتصلح عندنا ذي
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10012 ] نشر منذ 2 ساعتين
أشعر بالحب والأمان حين تكون موجوداً
..
😍😍😍❤❤❤❤❤
الوافي[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 2 ساعتين
ولد عمتي تزوج الثانيه يقول توني حسيت إني موجود الأولى الله يستر عليها لا أسمع لا أرى لا أتكلم تصدقون يقول نسافر بالسياره مسافات بعيده وهي جنبي ولا كأنها موجوده جماد عكس الثانيه ثرثاره ما توقف كأنها بالعه مسجل وهو مستانس منها حيل …
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38778 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههه
,, اما احب اقضي وقتاً سعيداً مع اصدقائك ,, اوف اوف اووووف ,,
,,, هذي مالها مستر ابد ,,هزلت وبانت عظامها الكالحه ,,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15506 ] نشر منذ 1 ساعة
أما أحب أن اقضي الوقت مع اصدقائك ،
تخيلوا وحده تقولها اظن طلاق ع طول
😅😟
عبدالعزيز العتيبي البرقاوي[ عدد التعليقات: 483 ] نشر منذ 43 دقيقة
اقول الذيب الامعط لايعطي الحرمه وجه بالذات لاصارت خبله مثل هاللي يتهاوشن ورى كي بورد
اسحب عليها وخلها تأكل ز/ق وياويلها لو تقصر بشي اكسر رقبتها