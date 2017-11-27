” حداد ” ينهي حياة شقيقته لشكه في سلوكها

القاهرة(صدى):

تجرد حداد من كل مشاعر الإنسانية، وذبح شقيقته؛ وذلك لشكه في سلوكها؛ لينتهي الأمر بالعثور على جثتها داخل حمام شقتها.

تلقي اللواء علاء عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة المصرية، إخطارًا من العميد عبد الغفار الديب، رئيس مباحث المديرية، يفيد إبلاغ بعض الأهالي مركز شرطة المحمودية، بتعدي أحد الأشخاص على شقيقته بسلاح أبيض، ووفاتها بمنزلها بناحية عزبة بانون بسنتواي؛ فانتقل الرائد كريم الخولي، رئيس مباحث المحمودية.

وبالفحص تبين وجود جثة ” بسمة إ. ع. ” ، 25 عامًا، ربة منزل، ومقيمه بمنزل زوجها ” أحمد م. ف ” ، 35 عامًا، نجار، بداخل حمام شقتها، وبمناظرتها تبين إصابتها بجرح طعني بالرقبة، وآخر باليد اليسرى.

وتم التحفظ على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لشكه في سلوك شقيقته لوجودها بالمنزل بمفردها لفترات نظرًا لظروف سفر زوجها وعمله بالقاهرة، كما تم ضبط الأداة المستخدمة سكين بإرشاد المتهم، أُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحمودية العام، وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.