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ضبط مخزن متفجرات تحتكرها أمريكا وإسرائيل في سيناء

ضبط مخزن متفجرات تحتكرها أمريكا وإسرائيل في سيناء
القاهرة(صدى):

كشف اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، أن أجهزة الأمن عثرت على مخزن متفجرات ومواد شديدة الخطورة، في سيناء من بينها مادة ” drx ” التي لا تستخدمها سوى قوات الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل.

وأضاف اللواء فؤاد علام أمام مؤتمر مواجهة الإرهاب في القاهرة اليوم الإثنين، أن العناصر المتشددة نقلت تلك المتفجرات والمواد شديدة الخطورة عبر دول مختلفة في المنطقة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2480 ] نشر منذ 2 ساعتين

يا ساتر و ربنا مع مصر لمحاربة الأرهاب

[ عدد التعليقات: 38778 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يستر بستره الضافي ,, آمين ,,

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