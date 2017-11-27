ضبط مخزن متفجرات تحتكرها أمريكا وإسرائيل في سيناء

القاهرة(صدى):

كشف اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، أن أجهزة الأمن عثرت على مخزن متفجرات ومواد شديدة الخطورة، في سيناء من بينها مادة ” drx ” التي لا تستخدمها سوى قوات الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل.

وأضاف اللواء فؤاد علام أمام مؤتمر مواجهة الإرهاب في القاهرة اليوم الإثنين، أن العناصر المتشددة نقلت تلك المتفجرات والمواد شديدة الخطورة عبر دول مختلفة في المنطقة.