ضبط مخزن متفجرات تحتكرها أمريكا وإسرائيل في سيناء
كشف اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، أن أجهزة الأمن عثرت على مخزن متفجرات ومواد شديدة الخطورة، في سيناء من بينها مادة ” drx ” التي لا تستخدمها سوى قوات الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل.
وأضاف اللواء فؤاد علام أمام مؤتمر مواجهة الإرهاب في القاهرة اليوم الإثنين، أن العناصر المتشددة نقلت تلك المتفجرات والمواد شديدة الخطورة عبر دول مختلفة في المنطقة.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2480 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا ساتر و ربنا مع مصر لمحاربة الأرهاب
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38778 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يستر بستره الضافي ,, آمين ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22089 ] نشر منذ 49 دقيقة
الله يستر على عباده