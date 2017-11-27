بالصور.. تعرف علي مؤشرات مشروع مكافحة حمي الضنك باليمن

فهمي محمد(صدى):

أعلن مدربين فرق المسح الميداني التابعة لمشروع مكافحة حمي الضنك، البدء في عمليات المسح في المحافظات اليمنية المنضمة للمشروع.

وأظهرت التقارير الأولية التي رفعت لإدارة المشروع انخفاض عدد المصابين وحالات الوفاة، من مرضي حمي الضنك في اليمن.

يذكر أن هذا المشروع ممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وشملت عمليات البحث 44 مديرية من ست محافظات ، وهي ” شبوة ولحج وتععز والوادي والحديدة والساحل ” ، وهذء العملية ستدوم 3 أيام بأستخدام طرق عملية لقياس التدخل الذي أحدثه المشروع مع العلم أنه تم بدأ مسح أول لمعرفة المؤشرات الوبائية حينها لدراسة التغيرات التي يحدثها المشروع بعد تنفيذه.

ويتكون المشروع من 4 أشخاص مدربين في الترصد الوبائي والتحري لتسجيل التقارير النهائية، وتشمل هذه التقارير مجموعة من القيم ” عدد الحالات، أثار التدخل التي تمت أثناء التنفيذ، التغيير في النسب، المؤشرات الوبائية، نتائج المؤشرات ” .