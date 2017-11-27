جمعان الحربش يسلم نفسه عقب الحكم في قضية ” دخول مجلس الامة “

خالد الظفيري(صدى):

عقب اصدار محكمة الاستئناف اليوم الإثنين، حبس عدد من المتهمين في قضية ” دخول مجلس الامة ” لمدد تتراوح ما بين سنة واحدة وخمس سنوات مع الشغل، سلًم عضو مجلس الأمة الدكتور جمعان الحربش، نفسه إلى الجهات المختصة.

وقال الحربش عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، رجعت من السفر قبل يومين كي أكون متواجدا أثناء الحكم ومتجه الان لتسليم نفسي مع أبناء الكويت وعزائي لأبنائي ولوالدتي وأهلي أنني لم أذهب للسجن راشيا أو سارقا أو خائنا وإنما حفظت الأمانة قدر الاستطاعة حفظ الله الكويت وأهلها من كل سوء.

وكانت محكمة الاستئناف، قد قضت بمعاقبة 28 متهما بالحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل عن الجرائم المبينة بالوصف الوارد بتقرير الاتهام ” استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين ” حرس المجلس ” ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والاتلاف والاشتراك في تجمع داخل مجلس الامة ” وجريمة ” الدعوة الى التجمع داخل مجلس الامة ” .