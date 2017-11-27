” دوائي ” تأكد أهمية مراجعة الطبيب قبل وقف استخدام أدوية الكوليسترول

علي القحطاني(صدى):

أوضحت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي ” دوائي ” ، أهمية مراجعة الطبيب قبل التوقف عن استخدام أدوية الكوليسترول، محذرة من خطورة التوقف المفاجئ منبهة إلى ضرورة اتباع تعليمات الصيدلي وسؤاله عن الأعراض الجانبية الممكنة وموانع الاستخدام.

ونفت الجمعية في بيان لها، ما تردد عن أن الأدوية الخافضة لمستوى الكوليسترول مضرة للقلب.

جاء ذلك بعد تداول رسائل في وسائل التواصل الاجتماعي تشكك بتأثير أدوية الكوليسترول في تقليل احتمالية الإصابة بتصلب الشرايين والادعاء بأن أدوية الكوليسترول مضرة للقلب.