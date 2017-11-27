كاميرات المراقبة تسجل مخالفات النظافة بالطائف

عبد العزيز القثامي(صدى):

استطاع نظام المراقبة الإلكترونية تسجيل مخالفات النظافة في المواقع التي يوجد بها كاميرات مراقبة بمدينة الطائف.

وقررت أمانة الطائف التوسع في نطاق وضع كاميرات المراقبة في المواقع داخل المدينة في الفترة المقبلة، وتزويد جهودها في الحفاظ علي النظافة والعمل علي إزالة الأتربة ومخلفات البناء، مع العلم بأنها تغطي 40 حياً في أنحاء المحافظة.

وآمر المهندس ” محمد هميل آل هميل ” آمين الطائف، برفع كفاءة العمل، ومراقبة البلديات الفرعية لأعمال فرق العمل الميدانية وتجهيز تقارير وملحوظات لقياس مستوي كفاءة العمل للفرق.