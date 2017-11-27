مقتل واعتقال عدد من قادة الانقلابيين اليمنين

فهمي محمد(صدى):

تمكنت قوات الجيش الوطني والشرعية اليمنية في محافظة مأرب، اليوم الإثنين، من القبض على القيادي في الميليشيات الانقلابية العقيد محمد صالح المتوكل و 3 من مرافقيه.

وذكرت مصادر صحفية، أنه تم اعتقال القيادي المتوكل والذي ينتمي لقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ومرافقيه تم في جبل مرثد عقب صد قوات الشرعية هجوماً للميليشيات حاولت استعادة مواقع كانت خسرتها في المنطقة وقُتل خلاله قائدُ الهجوم العميد عبدالله الحمزي وعدد آخر من عناصر الميليشيات.

وكان الجيش اليمني، قد استطاع السيطرة على مواقع استراتيجية قريبة من الحدود مع السعودية في منطقة البقع شرق صعدة بعد مهاجمة مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح.