حملة توعوية تكتشف إصابة 50 شخص بالسكري من زوار المراكز التجارية

سعيد العجل(صدى):

أقام مستشفى الامام عبدالرحمن الفيصل فعاليه اليوم العالمي لمرض السكري بالقصر مول بمدينة الرياض ولمدة ثلاث أيام تحت شعار ” لاتنتظر -السكري ” .

وقالت إدارة مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بأن المعرض شمل أركان توعويه عن داء السكرى والتعريف على الوقايه من ارتفاع السكرى او انخفاضه والنمط الغذائي لمرضى السكرى واهميه ممارسه الرياضه للوقايه من مضاعفات السكرى ، كما بلغ إجمالي عدد زوار المعرض خلال الثلاثة أيام في حملة اليوم العالمي للسكري ١١٥٠ شخص، فيما بلغ عدد المصابين بالسكري ١٠٦، وبلغ عدد المصابين بالضغط ٥٣ شخص ،وعدد المصابين بالسمنه ٧٥ شخص .

وأنه تم الكشف المبكر لداء السكري حيث بلغ عدد من اكتُشف بإصابته بداء السكري ٥٠ شخصاً ،وعدد المكتشفين المكبر للضغط ٢٣ ، وعدد المكتشفين المكبر لزياده الوزن ٤٦ شخص .

وتم تحويل ٨٤ شخصاً إلى المركز الصحي لداء السكري ،وعدد الذين تم فحص النظر لديهم بلغ ٤٣٥ شخصاً ، كما بلغ عدد الذين تم تحويلهم الى المراكز الصحيه لضعف النظر في اكتشاف مبكر لضعف النظر بلغ عددهم ١٢٢شخص.

وأشارت إدارة المستشفى الى من تم تطعيمهم تطعيمات الإنفلونزا بلغ عددهم ٢٥٨ شخص خلال الحملة .