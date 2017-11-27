بالفيديو.. سفير المملكة يوضح حقيقة تورط سعودي في شجار مطعم المنامة

نايف السالم(صدى):

أوضح السفير الدكتور عبدالله آل الشيخ، حقيقة مقطع الفيديو المتداول لشجار وقع داخل مطعم بالعاصمة البحرينية المنامة، والذي كان أحد أطرافه مواطنا سعوديا، مؤكدًا أن الخلاف وقع بين مواطن سعودي وشخص آخر من جنسية عربية برفقة زوجته، وذلك في أحد المطاعم بشارع المعارض بالمنامة، لافتا إلى أن الشخص العربي كان بيده سكين جرح بها نفسه وتم إسعافه فورا.

وقال آل الشيخ، ” إنها كانت مجرد مشاجرة، وتم تحويل القضية للنيابة العامة لاتخاذ اللازم ” ، مؤكدا أن السفارة تتدخل في الأمر وأنها تعمل على مدار الساعة لخدمة المواطنين.

وكانت الشرطة البحرينية أعلنت أمس أنها ألقت القبض على مواطن خليجي قام بطعن آخر بآلة حادة، خلال مشاجرة بينهما في أحد المطاعم.

وأظهر مقطع فيديو صور داخل المطعم، استخدام أحد الأشخاص آلة حادة وسط صراخ عدد من النساء المتواجدات، وتناثر بقع الدماء على الأرض.