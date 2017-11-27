بالصور.. عمل الرياض تفتش على 1067 منشأة وتضبط 19مخالفة

عادل الحربي(صدى):

تمكنت حملات وزارة العمل التفتيشية، من ضبط وافد يمارس مهنة صيانة الجوالات في سكنه الخاص متحايلًا على قرار توطين قطاع الاتصالات.

من جهة أخرى، نفذ فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض، حملات تفتيشية مفاجئة للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها في مرحلته الثالثة.

وشملت الحملة زيارة ” 1067 ” مُنشأة في ” الخرج والمجمعة ووادي الدواسر وعفيف والزلفي والأفلاج والدوادمي ” ؛ مما أسفر عن ضبط 19 مخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.