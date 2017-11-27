” العدل ” : دمج 39 محكمة شرعية في المملكة

نايف السالم(صدى):

قرر الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل، دمج 39 محكمة شرعية مع محكمة أخرى قريبة منها بمناطق المملكة، وفيما يلي بيان بجميع المحاكم التى تم دمجها:

قرار الصمعاني دمج المحكمة العامة بالغريف في المحكمة العامة بالخرمة بمنطقة مكة المكرمة، كما قرار دمج المحكمة العامة بالربوعة في المحكمة العامة بظهران الجنوب بمنطقة عسير وأصدر قراراً بدمج المحكمة العامة بثلوث المنظر في المحكمة العامة ببارق بمنطقة عسير وأصدر قراراً بدمج المحكمة العامة بالسعيرة في المحكمة العامة بقرية العليا بالمنطقة الشرقية وقراراً بدمج المحكمة العامة بالفطيحة في المحكمة العامة ببيش بمنطقة جازان وقراراً بدمج المحكمة العامة بشعبة نصاب في المحكمة العامة برفحاء بمنطقة الحدود الشمالية.

وأصدر الصمعاني قراراً بدمج المحكمة العامة بالقصب بالمحكمة العامة بشقراء بمنطقة الرياض وقراراً بدمج المحكمة العامة بالبديع في المحكمة العامة بالأفلاج بمنطقة الرياض وقرار بدمج المحكمة العامة بأم الدوم في المحكمة العامة بالمويه بمنطقة مكة المكرمة وقراراً بدمج المحكمة العامة بالمظيلف في المحكمة العامة بالقنفذة بمنطقة مكة المكرمة وقرارا بدمج المحكمة العامة بكبشان في المحكمة العامة بعفيف بمنطقة الرياض ودمج المحكمة العامة بالجمانية في المحكمة العامة بعفيف في منطقة الرياض ودمج المحكمة العامة بالأحمر في المحكمة العامة بالأفلاج بمنطقة الرياض ودمج المحكمة العامة بالأرطاوية في المحكمة العامة بالمجمعة بمنطقة الرياض.

في سياق متصل أصدر قراراً بدمج المحكمة العامة بالجائزة في المحكمة العامة بأضم بمنطقة مكة المكرمة وأصدر الوزير قراراً بدمج المحكمة العامة بالقحمة في المحكمة العامة في البرك بمنطقة عسير كما أصدر قراراً بدمج المحكمة العامة بدخنه في المحكمة العامة بالرس بمنطقة القصيم كما أصدر قراراً بدمج المحكمة العامة بالبشائر في المحكمة العامة ببلقرن بمنطقة عسير كما أصدر قراراً بدمج المحكمة العامة بالسيل الكبير بالمحكمة العامة بالطائف بمنطقة مكة المكرمة وأصدر قرارا بدمج المحكمة العامة بسنام في المحكمة العام بالقويعية بمنطقة الرياض ودمج المحكمة العامة بالجمش في المحكمة العامة بالدوادمي بمنطقة الرياض كما أصدر قراراً بدمج المحكمة العامة بالشعف في المحكمة العامة بأبها بمنطقة عسير ودمج المحكمة العامة بالجوة في المحكمة العامة بسراة عبيدة بمنطقة عسير ودمج المحكمة العامة بمربه في المحكمة العامة بأبها بمنطقة عسير وصدر قراراً بدمج المحكمة العامة بالنويعمة في المحكمة العامة بوادي الدواسر بمنطقة الرياض.

وصدر قراراً لوزير العدل بدمج المحكمة العامة بالقوارة في المحكمة العامة بعيون الجواء بمنطقة القصيم ودمج المحكمة العامة بترج في المحكمة العامة ببيشة بمنطقة عسير ودمج المحكمة العامة بالعمار في المحكمة العامة بالمذنب بمنطقة القصيم ودمج المحكمة العامة بالواديين في المحكمة العامة بأحد رفيدة بمنطقة عسير.

كما صدر قرار بدمج المحكمة العامة بوادي جازان في المحكمة العامة بأبي عريش بمنطقة جازان ودمج المحكمة العامة في حلي في المحكمة العامة بالقنفذة بمنطقة مكة المكرمة ودمج المحكمة العامة بالشبيكية في المحكمة العامة بضريه بمنطقة القصيم ودمج المحكمة العامة بالحنابج في المحكمة العامة بعفيف في منطقة الرياض ودمج المحكمة العامة في بمليجه في المحكمة العامة بالنعيرية بالمنطقة الشرقية.

وكذلك أصدر قراراً بدمج المحكمة العامة بالشقيق في المحكمة العامة بالدرب بمنطقة جازان ودمج المحكمة العامة بالقرين بالمحكمة العامة بالدوادمي بمنطقة الرياض ودمج المحكمة العامة بالذيبية في المحكمة العامة بالخبراء ورياضها بمنطقة القصيم ودمج المحكمة العامة بالعظيم في المحكمة العامة بسميراء بمنطقة حائل فيما صدر قرار وزير العدل بدمج المحكمة العامة بالصويدرة في المحكمة العامة بالحناكية بمنطقة المدينة المنورة.