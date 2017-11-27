” آل الشيخ ” و ” السركال ” يدعمان الخطيب في انتخابات الأهلي المصري

طلال الغامدي(صدى):

حرص رئيس هيئة الرياضة الإماراتية، يوسف السركال علي الانضمام إلي رئيس هيئة الرياضية السعودية، تركي آل الشيخ، في دعم محمود الخطيب، المرشح لرئاسة النادي الأهلي المصري في 30 نوفمبر.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابة علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” تمنياتي للكابتن محمود الخطيب بالتوفيق يوم 30 نوفمبر، رغم كل ما يجري خلف الكواليس ” .

وذكر السركال أيضا عبر حسابة علي ” تويتر ” : ” كل التوفيق للكابتن الكبير محمود الخطيب بالانتخابات 30 نوفمبر لرئاسة النادي الأهلي.. كلنا معك ” .

ويواجه محمود الخطيب وقائمته، منافسة شرسة من جانب رئيس النادي الحالي محمود طاهر وقائمته، بانتخابات القلعة الحمراء.