إعدام 139 جندياً أدينوا بتمرد قتل خلاله عشرات الضباط في بنجلاديش

دكا(صدى):

أصدرت محكمة بنجلاديش العليا، اليوم الإثنين، أحكاماً بإعدام 139 جندياً شاركوا في حركة عصيان في 2009، وقتل خلالها عشرات الضباط.

وكان قتل 74 شخصاً، بينهم 57 ضابطا في تمرد جنود دام 30 ساعةً احتجاجاً على الرواتب وشكاوى أخرى في 2009.

وانطلقت شرارة التمرد في مقر الأسلحة بالعاصمة دكا، حيث قتل ضباط كبار، وألقيت جثثهم في مجاري الصرف الصحي وبعض المقابر. وانتشر التمرد بعدها في قواعد عسكرية أخرى، في شتى أنحاء البلاد قبل أن ينجح الجيش في إخماده.