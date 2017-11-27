بالصور.. بي ام دبليو تحلم بطرق خاصة بالسيارات الكهربائية فقط

بكين(صدى):

صممت BMW طريقا خاصاً للمستقبل يمكن استخدامه فقط من قبل السيارات الكهربائية, ويهدف مشروع Vision E³ من قبل االشركة الذي تم تطويره في مكتب تكنولوجيا مجموعة BMW في الصين إلى تقديم حل للازدحام وتلوث الهواء في المدن الضخمة. واسم Vision E³ يعتمد على ثلاث كلمات ترتبط بالمصعد والكهربائية، والكفاءة.

والطريق الجديد سيرتفع فوق البنية الأساسية للطرق القائمة، وسيكون نموذجيا في التصميم، مما يجعله اقتصاديا بشكل خاص. وإذا تحولت الطريق إلى واقع في يوم ما، فإنه سيكون متصلا بالطرق القائمة من خلال المنحدرات وأنظمة السدود. ويمكن أيضا أن تكون متصلا إلى محطات مترو الأنفاق ومراكز التسوق ومحطات المرور الأخرى، وكل ذلك في محاولة لجعل التنقل اليومي أسرع وأكثر أمنا.

وللحد من خطر الحوادث، فإن جميع السيارات التي تستخدم الطريق ستقتصر سرعتها تلقائيا على 25 كم / ساعة. وخلافا للطريق التقليدي، فالطريق الجديد يتم تغطية بسقف، وبالتالي، يمكن تنظيم درجات الحرارة من خلال نظام التبريد مع مياه الأمطار النقية، واستخدامها كوسيلة لتنظيف الطريق ليلا أو خلال أوقات الاستخدام المنخفض.