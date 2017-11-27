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  3. 180 امرأة يُقاضين منتجعات تدليك أمريكية لتعرضهن لانتهاكات جنسية

180 امرأة يُقاضين منتجعات تدليك أمريكية لتعرضهن لانتهاكات جنسية

180 امرأة يُقاضين منتجعات تدليك أمريكية لتعرضهن لانتهاكات جنسية
واشنطن(صدى):

أعلنت صحيفة ” بازفيد ” BuzzFeed ، أن أكثر من 180 امرأة قدمن بلاغات ضد سلسلة منتجعات “ Massage Envy ” التي تملك أكثر من 1200 فرع في الولايات المتحدة، ونددن بتعمد المتخصصين في التدليك ملامستهن، وانتهاك حرمتهن.

وجاء من بين المتقدمات بالبلاغات سيدة تدعى سوزانا إنغرام، التي تعرضت لاعتداء جنسي في 2015، من قبل متخصص في التدليك مساج اسمه جيمس ديتيير، الذي أقر بذنبه وتبين أنه اعتدى جنسياً على تسعٍ أخريات بين 2014 و2015.

وتشير الصحيفة إلى أن المسؤولين عن إدارة سلسلة المنتجعات الصحية لم يحصلوا على تدريب كافٍ لمواجهة مثل هذه البلاغات ورد الفعل بشكل ” سريع وعادل ” .

 


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 1 ساعة

لاوالله
اجل نددن بتعمد ملامستهن اثناء التدليك وانتهاك حرمتهن
كله ولا حرمتهن الحياويات😂😂😂😂
اجل بيدلكك بالريموت كونترول والا عصاية،😏

[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 1 ساعة

لاوالله
اجل نددن بتعمد ملامستهن اثناء التدليك وانتهاك حرمتهن
كله ولا حرمتهن الحياويات😂😂😂😂
اجل بيدلكك بالريموت كونترول والا عصاية،😏

[ عدد التعليقات: 38768 ] نشر منذ 58 دقيقة

ويش الغريب على الطرفين ؟؟

.. متعوده دايماً ,,

[ عدد التعليقات: 10008 ] نشر منذ 51 دقيقة

خخخخخخخخخخ 😄😄😄😄

[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 49 دقيقة

بمجرد الملامسه تتهيج الأعضاء الذكوريه لأقصى طاقاتها والباقي مفهوم …

[ عدد التعليقات: 164 ] نشر منذ 7 دقائق

لا لا لا مامعهم حق يعتدون عليهن وهن متمغطات وعريانات
هذا ماااايجووووووووووز مررررره مرررره

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