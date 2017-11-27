180 امرأة يُقاضين منتجعات تدليك أمريكية لتعرضهن لانتهاكات جنسية

واشنطن(صدى):

أعلنت صحيفة ” بازفيد ” BuzzFeed ، أن أكثر من 180 امرأة قدمن بلاغات ضد سلسلة منتجعات “ Massage Envy ” التي تملك أكثر من 1200 فرع في الولايات المتحدة، ونددن بتعمد المتخصصين في التدليك ملامستهن، وانتهاك حرمتهن.

وجاء من بين المتقدمات بالبلاغات سيدة تدعى سوزانا إنغرام، التي تعرضت لاعتداء جنسي في 2015، من قبل متخصص في التدليك مساج اسمه جيمس ديتيير، الذي أقر بذنبه وتبين أنه اعتدى جنسياً على تسعٍ أخريات بين 2014 و2015.

وتشير الصحيفة إلى أن المسؤولين عن إدارة سلسلة المنتجعات الصحية لم يحصلوا على تدريب كافٍ لمواجهة مثل هذه البلاغات ورد الفعل بشكل ” سريع وعادل ” .