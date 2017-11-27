بالفيديو.. أصالة تحصل على جنسية عربية جديدة

أماني الغامدي(صدى):

حصلت المطربة السورية، أصالة نصري، على الجنسية البحرينية مؤخراً، بحسب ما أكدت وسائل إعلام بحرينية.

وكشفت وسائل الإعلام البحرينية، أن أصالة أعلنت استعدادها للمشاركة في مهرجان العيد الوطني لدولة البحرين.

من جانبها، أعربت أصالة عن حبها وفخرها بالحصول على الجنسية البحرينية، إذ نشرت صورتها عبر حسابها الشخصي على ” إنستجرام ” وعلقت عليها قائلة: ” لأوّل مرّة أقرأ جنسيتي الّتي تشرّفت بالفوز بها كتابةً، وأزيد وأقول شرف وسعادة وفخر أن أكون واحدة مِن هذا الشعب الطَّيِّب النبيل، تأثّرت كثيراً لأَنَّني أحتاج لأنّ يناديني وطن، وكأنّ في هذا الشعور صوت أبي ينادي إسمي، وأنا مشتاقة لسماع إسمي بصوته، البحرين وطني الحبيب، شكراً على أجمل شعور ” .