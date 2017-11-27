بالفيديو.. بدر آل زيدان ” الإنسان إللي ما يتغير حيوان “

أماني الغامدي(صدى):

وجه الإعلامي والممثل السعودي بدر آل زيدان، رسالة لمن أنتقدوه ووصفوه بأنه تغير عليهم وليس مثل الأول .

وقال بدر في مقطع فيديو نشره بمواقع التواصل ” أكتر شئ يقهر إن واحد ييجي يقول لي ياخي انتي متغير .. مع ان الإنسان إللي ما يتغير حيوان .. فالانسان يجب ان يتغير ويصير عنده قناعات جديدة ويترك القديمة ويكون عنده أصدقاء جٌدد وأصدقاء قداما ” .

وتابع ، في ناس عندهم حساسية يشوفون أشخاص ناجحة ، لا تستمعون للناس اللي تحبط وكل شغلتهم يطلعون فيك عيب .