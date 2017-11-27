بالفيديو.. بدر آل زيدان ” الإنسان إللي ما يتغير حيوان “
وجه الإعلامي والممثل السعودي بدر آل زيدان، رسالة لمن أنتقدوه ووصفوه بأنه تغير عليهم وليس مثل الأول .
وقال بدر في مقطع فيديو نشره بمواقع التواصل ” أكتر شئ يقهر إن واحد ييجي يقول لي ياخي انتي متغير .. مع ان الإنسان إللي ما يتغير حيوان .. فالانسان يجب ان يتغير ويصير عنده قناعات جديدة ويترك القديمة ويكون عنده أصدقاء جٌدد وأصدقاء قداما ” .
وتابع ، في ناس عندهم حساسية يشوفون أشخاص ناجحة ، لا تستمعون للناس اللي تحبط وكل شغلتهم يطلعون فيك عيب .
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 1 ساعة
واللي يغني بالحمام وش يكون😂
،[ عدد التعليقات: 2194 ] نشر منذ 53 دقيقة
الماسة هههههههههههه
سبقتيني
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10008 ] نشر منذ 19 دقيقة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 .
انت بالذات ماينوخذ بكلامككك خير شرر
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38768 ] نشر منذ 3 دقائق
ماكو مشكله ,,,