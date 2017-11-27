بالفيديو.. رد فعل صادم لأخطر مروج للخمور عندما طلب منه أن يشرب مما صنع

عادل الحربي(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، فيديو؛ لأخطر مروج للخمور، عقب القبض عليه، وعلى أخرين من صناع الخمور، وبحوزتهم كمية كبيرة.

وأظهر الفيديو رد فعل مروجو الخمور عندما طُلب منهم شرب الخمر التي يصنعونها، حيث جاء رد الفعل صادم، عندما رفضوا شرب الخمر.

وبرر المتهمون رفضهم بأن الخمور ليست أمنة، حيث ظهر على تعابيرهم الخوف من شربها؛ لما تحتوي عليه من سموم قد تضرهم.