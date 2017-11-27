6 نصائح هامة لحل مشكلة انقطاع الطمث

متابعات(صدى):

يعتبر إنقطاعُ الطمث (Menopause) مرحلة طبيعية في حياة المرأة. لكن بالنسبة إلى بعض النساء، فإنّ الأعراض قد لا تُحتمل. كيف يمكن خفض حدّتها بواسطة الوسائل الإذا كنتِ تشكين من الهبّات الحارة، أو التعرّق الليلي، أو جفاف المهبل أو مشكلات أخرى ولا تعلمين كيف تتأقلمين معها، حاولي اللجوءَ إلى العلاجات الطبيعية التالية لعيش حياة أكثرَ سعادةً وصحّة:

الحفاظ على ترطيب جيّد

يُعتبر التعرّق الليلي والهبّات الساخنة من بين الأعراض الأكثر شيوعاً في انقطاع الطمث. هذان العارضان يرفعان درجة الحرارة الداخلية بشكل مُزعج. لمحاربتهما، من المهمّ إبقاء الجسم في درجة حرارة مُستقرّة ومُريحة. يجب الحرص على توفير ترطيب جيّد ودائم لتنظيم حرارة الجسم بشكل صحّي. يُنصح بشرب ما لا يقلّ عن 8 أكواب من المياه يومياً لردع انقطاع الطمث طبيعياً والحفاظ أيضاً على جسم صحّي.

ممارسة الرياضة

عند القيام بأيّ نشاط، يفرز الجسم موجةً من الإندورفين تساعد على الاسترخاء. في حين أنه لم يُثبت بعد، لكن يبدو أنّ الرياضة تساعد على خفض حدّة أعراض انقطاع الطمث. ليس المطلوب القيام بتمارين شديدة ومكثّفة، إنما يمكن ببساطة التمسّك بالحركة الخفيفة كالمشي لخفض التوتر وتوفير الاستقرار لتغيّرات الجسم.

تعلّم إدارة التوتر

تحدث الهبّات الساخنة نتيجة ضعف الجهاز العصبي بسبب تغيّرات في مستويات الإستروجين خلال انقطاع الطمث. يمكن لعوامل مختلفة أن تحفّزَ هذا العارض، غير أنّ التوترَ هو الأبرز. لذلك يقترح الخبراء تعلّمَ أصول التحكّم في التوتر باكراً، كممارسة اليوغا، أو تمارين التأمّل، أو التنفّس…

التنفّس بعمق

المطلوب أخذ أنفاس عميقة وبشكل بطيء لتهدئة الجسم. هذا النوع من تمارين التنفّس هو الأفضل لتهدئة الهبّات الساخنة، غير أنّ المطلوب ممارسته بانتظام وإلّا فإنّ الراحة لن تحدث فوراً. عند الشعور بأنّ الهبّة الساخنة على وشك الحدوث، لا بدّ من التنفس بعمق ومحاولة الاسترخاء. الاستمرار في ذلك سيُساهم حتماً في خفض حدّة الهبّات الساخنة ومدتها مع الوقت.

إرتداءُ الملابس الملائمة

من الضروري تخصيص وقت لترتيب الثياب والتخلّص من تلك التي لا ضرورة لها. يجب التأكّد من أنّ الملابس مصنوعة من الألياف الطبيعية، كالقطن والصوف، وبذلك فإنّ الجسم لا يتعرّض لدرجة حرارة مرتفعة بسبب بعض الأقمشة الصناعية الذي لا يُتيح التنفس.

خفض الحرارة

ضبطُ غرفة النوم على درجة حرارة باردة يساعد على إبقاء حرارة الجسم متدنّية لمحاربة التعرّق الليلي والهبات الساخنة.