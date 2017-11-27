بالصور.. أمانة عسير تغلق مصنع حلويات مخالف

محمد بن طحيطح (صدى):

أغلقت فرق الرقابة الصحية والمتمثلة في أمانة عسيرعددًا من المحلات التجارية التابعة للأسر المنتجة ومصنع خاص لصناعة الحلويات، بعد رصد عدد من المخالفات الصحية والفنية .

وأوضح م. أحمد أبو عابد مدير إدارة الرخص المهنية والصحية بالأمانة أنه شملت المخالفات عدم وجود شهادات صحية للعاملين وتدني مستوى النظافة للعمالة وسوء النقل والتخزين للمواد الغذائية وحفظها بدرجات حرارة تأثر على صلاحية استهلاكها إضافة إلى عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وعدم الالتزام بالزي الموحد، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين حسب ما نصت عليه لائحة الغرامات والجزاءات .