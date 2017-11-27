القوات العراقية طهَرت 50% من الصحراء الغربية

بغداد(صدى):

أكد العميد يحيى رسول، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، إن القوات العراقية تستعد لخوض أصعب المعارك في الصحراء الغربية للبلاد؛ لاستعادة منطقة وادي حوران، آخر مواقع تنظيم داعش.

وأوضح العميد، أن القوات طهّرت 50 في المائة من الصحراء البالغة مساحتها الكلية 29000 كيلومتر مربع، وانتهت من المرحلة الثانية لعمليات التطهير وستشرع القطعات التقدم لتطهير بقية المناطق الصحراوية ومنها وادي حوران.

وأشار إلى أن الوادي عميق ويصل إلى الحدود السورية، والمهمة هي تدمير كل الأوكار والمخابىء في الصحراء والوديان وصولاً إلى تأمين الحدود الغربية للعراق مع سوريا.

وبدأت القوات العراقية قبل 4 أيام عملياتها العسكرية، مسنودة بفصائل الحشد الشعبي، لتطهير الصحراء الغربية للبلاد من فلول التنظيم.