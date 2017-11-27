التجارة تحذر من التسوق عبر الإنترنت إلا في حالات محددة

سالم المطيري(صدى):

نوهت وزارة التجارة والاستثمار، أمس الأحد، على المواطنين والمقيمين بعدم إجراء عمليات شراء عبر الحسابات المجهولة عبر مواقع التواصل، مؤكدة بعدم مسؤوليتها تجاه أي تسوق عبر الإنترنت لم يستوف الشروط.

وصرح عبد الرحمن الحسن المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ” لسلامة تعاملاتكم المالية، وحفاظاً على حقوق المستهلك، نُحذر من الشراء من الحسابات المجهولة في كافة مواقع التواصل الاجتماعي ” .

وطالب الحسن المواطنين بإجراء عمليات الشراء من المتاجر التي تملك سجلا تجاريًا أو شهادة معروفة، أو مواقع عالمية موثوقة، داعيًا المستهلكين للتحقق من صحة العروض، ومقارنة الأسعار، وجاء ذلك في ظل تزايد إعلانات تخفيضات المتاجر الإلكترونية.