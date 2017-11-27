الفيدرالي يحقق في شبهات فساد بتحويل 22 مليون دولار لمونديال قطر

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر أن المجموعة القطرية بقيادة رجل الأعمال غانم بن سعد السعد، متورطة بشبهات فساد بسبب إيداعها مبلغ 22 مليون دولار مرتبطة بملف كأس العالم 2022.

وقالت المصادر إنه يحقق كلاً من مكتب التحقيقات الفيدرالى والمدعي العام البرازيلي، في الحسابات المصرفية لرئيس الاتحاد البرازيلي السابق ريكاردو تيكسيرا الذي فتح حسابا في باشي موناكو وهي منشأة سويسرية حتى عام 2013، ولاحظوا أنه تم إيداع مبلغ 22 مليون دولار من مجموعة غانم بن سعد السعد وأولاده القطرية في حساب تيكسيرا في يناير 2011 وذلك بعد وقت قصير من حصول قطر على مونديال 2022 وفقاً لصحيفة ” ميديابارت ” الفرنسية.

يذكر أن تيكسيرا رئيس الاتحاد البرازيلي خضع لتحقيق في عمليات احتيال و غسيل أموال بين عامي 2009 و2012.

وكان عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث شارك في لجنة التصويت في ديسمبر 2010 على منح كأس العالم 2022 إلى قطر، ويشتبه في أنه شارك في شراء الأصوات لقطر بين 22 ناخبا من فيفا.