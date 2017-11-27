بالفيديو.. حلا نوارة تثير الغضب لوصفها اللهجة السعودية بالبدوية

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة حلا نوارة حالة من الغضب والاستنكار بين المواطنين عقب وصفها للهجة السعودية بأنها لهجة بدوية .

وسألت مذيعة حلا نوارة خلال حلولها ضيفة بإحدى البرامج التليفزيونية ” هل تحدثين السعودية ؟ ” ، فأجابتها نوارة ، أعرف أهرج سعودي ، لكن السعودية ما شاء الله بها الهرج الجداوي ، وفي الرياض الهرجة البيضة والحجازي ، وحائل بها لهجة غير الشمال ، لكن أنا إذا جاني ناس راح أتكلم اللهجة البدوية صح ، بدليل أنه كان لي مسلسل بدوي وأجدت فيه اللهجة البدوية .

وهو ما اثار غضب المواطنين مؤكدين أنها سعودية الأصل كيف لا تتكلم سعودي وتصفها بالبديوة فقط ، وعلق أحد المتابعين مستنكراً ” الحين أصبحت السعودية لهجتها بدوية بعد ما روحتي الكويت ” .