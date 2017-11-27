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بالفيديو.. حلا نوارة تثير الغضب لوصفها اللهجة السعودية بالبدوية

بالفيديو.. حلا نوارة تثير الغضب لوصفها اللهجة السعودية بالبدوية
أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة حلا نوارة حالة من الغضب والاستنكار بين المواطنين عقب وصفها للهجة السعودية بأنها لهجة بدوية .

وسألت مذيعة حلا نوارة خلال حلولها ضيفة بإحدى البرامج التليفزيونية ” هل تحدثين السعودية ؟ ” ، فأجابتها نوارة ، أعرف أهرج سعودي ، لكن السعودية ما شاء الله بها الهرج الجداوي ، وفي الرياض الهرجة البيضة والحجازي ، وحائل بها لهجة غير الشمال ، لكن أنا إذا جاني ناس راح أتكلم اللهجة البدوية صح ، بدليل أنه كان لي مسلسل بدوي وأجدت فيه اللهجة البدوية .

وهو ما اثار غضب المواطنين مؤكدين أنها سعودية الأصل كيف لا تتكلم سعودي وتصفها بالبديوة فقط ، وعلق أحد المتابعين مستنكراً ” الحين أصبحت السعودية لهجتها بدوية بعد ما روحتي الكويت ” .

#حلا_نورة 🌸 . .

A post shared by بيفور سكوب Ⓜ (@be4andafter_scop) on

 


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 2 ساعتين

اولا منهي حلا فوارة ذي😌
ثانيا ليش يزعلون اللهجة البدوية مهي مسبة يادلوخ

[ عدد التعليقات: 481 ] نشر منذ 2 ساعتين

يابعد حيي

[ عدد التعليقات: 481 ] نشر منذ 2 ساعتين

يابعد حيي

[ عدد التعليقات: 481 ] نشر منذ 2 ساعتين

يابعد حيي

[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 1 ساعة

وش فيها اللهجه البدويه بالعكس حنا بدو ومهي مسبه ولا عيب ان الواحد بدوي ولهجته بدويه فهي مصدر فخر ورجوله للعربي الأصيل …

[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 53 دقيقة

لا يوجد مايزعل واللهجه اليدويه لاتعيبنا

[ عدد التعليقات: 6218 ] نشر منذ 40 دقيقة

ماشوفها قالت شي غلط يعني عشانها قالت بتكلم بدوي زعلو😁يمكن قصدها انها تتقن اللهجه البدويه من ادوارها بالمسلسل وليس انتقاد😊

[ عدد التعليقات: 2194 ] نشر منذ 37 دقيقة

السعوديه لهجتها الاساسية البدوية ،
بتقولي كلام اهل جده المكسر لهجة السعوديه طبعا صعبه

[ عدد التعليقات: 10008 ] نشر منذ 32 دقيقة

ذي غبية والا تستغبي !!!!
تقول انها سعودية كيف طيب تذم باللهجهه 😄😄😄 😇

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