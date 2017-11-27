بالفيديو.. حلا نوارة تثير الغضب لوصفها اللهجة السعودية بالبدوية
أثارت الفنانة حلا نوارة حالة من الغضب والاستنكار بين المواطنين عقب وصفها للهجة السعودية بأنها لهجة بدوية .
وسألت مذيعة حلا نوارة خلال حلولها ضيفة بإحدى البرامج التليفزيونية ” هل تحدثين السعودية ؟ ” ، فأجابتها نوارة ، أعرف أهرج سعودي ، لكن السعودية ما شاء الله بها الهرج الجداوي ، وفي الرياض الهرجة البيضة والحجازي ، وحائل بها لهجة غير الشمال ، لكن أنا إذا جاني ناس راح أتكلم اللهجة البدوية صح ، بدليل أنه كان لي مسلسل بدوي وأجدت فيه اللهجة البدوية .
وهو ما اثار غضب المواطنين مؤكدين أنها سعودية الأصل كيف لا تتكلم سعودي وتصفها بالبديوة فقط ، وعلق أحد المتابعين مستنكراً ” الحين أصبحت السعودية لهجتها بدوية بعد ما روحتي الكويت ” .
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 2 ساعتين
اولا منهي حلا فوارة ذي😌
ثانيا ليش يزعلون اللهجة البدوية مهي مسبة يادلوخ
شمري حايل[ عدد التعليقات: 481 ] نشر منذ 2 ساعتين
يابعد حيي
شمري حايل[ عدد التعليقات: 481 ] نشر منذ 2 ساعتين
يابعد حيي
شمري حايل[ عدد التعليقات: 481 ] نشر منذ 2 ساعتين
يابعد حيي
الوافي[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 1 ساعة
وش فيها اللهجه البدويه بالعكس حنا بدو ومهي مسبه ولا عيب ان الواحد بدوي ولهجته بدويه فهي مصدر فخر ورجوله للعربي الأصيل …
عبدالله[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 53 دقيقة
لا يوجد مايزعل واللهجه اليدويه لاتعيبنا
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6218 ] نشر منذ 40 دقيقة
ماشوفها قالت شي غلط يعني عشانها قالت بتكلم بدوي زعلو😁يمكن قصدها انها تتقن اللهجه البدويه من ادوارها بالمسلسل وليس انتقاد😊
،[ عدد التعليقات: 2194 ] نشر منذ 37 دقيقة
السعوديه لهجتها الاساسية البدوية ،
بتقولي كلام اهل جده المكسر لهجة السعوديه طبعا صعبه
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10008 ] نشر منذ 32 دقيقة
ذي غبية والا تستغبي !!!!
تقول انها سعودية كيف طيب تذم باللهجهه 😄😄😄 😇