ارتفاع ضبطيات المواد المخدرة والعمالة السائبة بالطائف

عبد العزيز القثامي(صدى):

كشف التقرير السنوي لعام 1438 بمحافظة الطائف، عن زيادة الضبط الأمني بنسبة 6.47، كما زاد ضبط المواد المخدرة بنسبة 10.36.

ووفقًا لما جاء بالتقرير، فقد زاد ضبط السيارات المطلوبة بنسبة 50.22، بالإضافة لزيادة ضبط الأشخاص المشتبه بهم بمعدل 18.9، إلى جانب زيادة ضبط العمالة السائبة والمخالفة بنسبة 83.2 .

وأوضح التقرير انخفاض قضايا السرقات بنسبة 18.72، فضلًا عن انخفاض حمل وحيازة الأسلحة بنسبة 20.39، وانخفاض قضايا المسكرات وحملها بنسبة 9.64 وذلك نتيجة للإجراءات الأمنية والوقائية الاستباقية المتخذة.

ويذكر أن المقدم عبد ربه بن عبد الرازق العتيبي مدير إدارة دوريات الأمن بمحافظة الطائف، قدم للمحافظ سعد بن مقبل الميموني، التقرير السنوي الذي يوضح جهود دوريات الأمن بالمحافظة خلال عام 1438.