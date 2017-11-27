بالصور.. اتفاقية شراكة مجتمعية بين صحة الرياض وأوقاف الضحيان

سعيد العجل(صدى):

وقع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري عقد اتفاقية شراكة مجتمعية لثلاثة مشاريع بين صحة الرياض وأوقاف الشيخ عبدالله بن تركي الضحيان ويمثلها الأستاذ شعلان بن عثمان الشعلان لانشاء وتجهيز ثلاثة مساجد بكل من مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز بالرياض ومستشفى الإيمان العام بالرياض ومستشفى الصحة النفسية بمحافظة الخرج وذلك ايمانا بتعزيز مساهمة القطاع الخاص ورجال الاعمال للقيام بأعمال خيرية ذات اثر صحي يلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع وانطلاقا من اهداف وتوجيهات معالي وزير الصحة في الرقي بالخدمات الصحية وتفعيل برامج المشاركة المجتمعية.

وعبر الأستاذ شعلان بن عثمان الشعلان عن شكره لصحة الرياض لاتاحة الفرصة للدخول ضمن كوكبة المواطنين ورجال الأعمال للاسهام ولو باليسير في الخدمات الجليلة التي تقدمها حكومتنا وفقها الله للمواطنين تحت توجيه ومتابعه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض .

وشكر الشعلان ادارة المشاركة المجتمعية بصحة الرياض لثقتها باوقاف الضحيان واتاحة الفرصة لخدمة هذا الدين والوطن. متمنيا ان يجعل الله هذه المشاريع خالصة لوجهه الكريم.

وعبر بدوره مدير عام الشؤون الصحية باسمه واسم جميع منسوبي صحة الرياض عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأوقاف الضحيان والقائمين عليها على هذا التبرع السخي سائلين المولى ان يجعل ما قدموه رفعة لهم في الدنيا والأخرة.

