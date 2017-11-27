” كبار العلماء “: الإسلام يُعظم حرمة الدم الإنساني.. والإرهاب يُدل على الشذوذ

نايف السالم(صدى):

أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن الإرهاب شر وخراب وفساد، وأن محترف الإرهاب منحرف التفكير ومريض النفس ويعتبر علامة شذوذ وانعزالية عن المجتمع والعالم أجمع.

وأوضحت الأمانة في بيان لها، أن المسلم حين يُدين الإرهاب فإنه يستمد موقفه من الشريعة الإسلامية التي أكدت كل معاني الحماية للمدنيين، مشيره إلى أن الإسلام يُعظم حرمة الدم الإنساني.

وطالبت دول العالم بضرورة التعاون لتجفيف منابع الحقد، ونزع فتيل شحن النفوس بالكراهية، وملء الصدور بالعنصرية، منوهه بأن أكبر خطر للإرهاب هو تشويه صورة هذا الدين الحنيف السمح الذي جاء رحمة للعالمين وسعادة للبشرية وصلاحًا لأحوالهم.

كما أشارت الأمانة إلى الأهمية البالغة للمضامين القوية التي اشتملت عليها كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، في افتتاح الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.