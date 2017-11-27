احذر .. 3  أمراض خطيرة داخل الطائرة

لندن(صدى):

قال الدكتور ريتشارد داود المستشار الطبي، لصحيفة ” الديلي تليجراف ” البريطانية، أن الجو الخالي من أي رطوبة عمليا داخل الطائرة يزيد تعرض المسافر إلى3 أمراض خطيرة وهي :

الزكام وعدوى الجهاز التنفسي مثل السعال والربو والفيروسات التي تنتعش في الرطوبة المنخفضة.وأوضح الدكتور داود أن أمراضاً عديدة تنتشر فورا عن طريق السعال داخل الطائرة في بعض الحالات المعروفة.

كمابينت دراسة أجرتها جامعة ” اوبرن الأمريكية “عام 2014 أنواع البكتريا داخل الطائرات هي :

1- البكتريا الحاملة للمرض يمكن أن تعيش مدة أسبوع داخل الطائرة على أسطح مثل جيوب المقاعد والصينية المتحركة وستائر النوافذ وأذرع المقاعد.

2- البكتريا المكورة العنقودية التي تسبب أمراضا جلدية وذات الرئة والعدوى تعيش 168 ساعة.

3- بكتريا إي كولاي التي تسبب عدوى المجاري البولية ومرض الجهاز التنفسي والاسهال تعيش 96 ساعة.كما حذرت من الأماكن الخطرة في الطائرة وهي :

1- دورات المياة إنها من ” المناطق الساخنة ” لنشر الأمراض أثناء وباء اتش 1 ان 1 أو انفلونزا الخنازير.

2- البطانية حيث أن شركات الطيران لا تغسل بطانياتها إلا مرة كل 5 أيام إلى 30 يوماً.

3- طاولة الطعام وتكون مليئة بالجراثيم.4- مستودعات المياة الساخنة للشاي والقهوة.