عبد ربه منصور: اليمن تواجه أخطر ظاهرة تشوه سماحة الدين

فهمي محمد(صدى):

وصف الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مؤتمر وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، بأنه زخمًا إضافيًا لدعم اليمن وعاصفة الحزم وجهود الأشقاء في مكافحة الإرهاب والتدخلات الدولية.

وأوضح الرئيس بأن اليمن دائمًا تواجه التحديات التي تتربص بالمنطقة والهوية وتشويه قيم وتعالم الدين السمحة، مع أشقائها.

وأضاف علي محسن صالح نائب الفريق الركن بأن المؤتمر يعد إنجاز فارق في تاريخ الأمة وتستدعيه الأهمية والضرورة، الذي جسده الحضور العربي الإسلامي العسكري غير المسبوق بما يؤكد الزعامة العربية والإسلامية والمكانة الدولية المرموقة التي تحتلها المملكة، ومراهنة شعوب وحكومات العالم الإسلامية على قيادتها للمعركة المصيرية، في مواجهة أخطر ظاهرة تشوه سماحة الإسلام وتهدد السلام والحياة والتعايش.