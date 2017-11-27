” الوزراء البحريني ” يضيف 4 كيانات و22 فردًا على قائمة الإرهاب

المنامة(صدى):

حدث مجلس الوزراء البحريني، قائمة الإرهاب الخاصة به بإضافة 4 كيانات و22 فردًا تضمنها البيانين الصادرين عن دول المقاطعة الأربعة في 25 أكتوبر 2017 وفي 22 نوفمبر 2017.

وأعلنت مملكة البحرين عن الكيانات والأفراد الذين تم إضافتهم للقائمة، حيث تصدرت اليمن القائمة، كالتالي:

أولاً: الكيانات:

1- جمعية الرحمة الخيرية / اليمن

2- سوبر ماركت الخير / اليمن

3- المجلس الإسلامي العالمي (مساع)

4- الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

ثانيًا: الأفراد:

1- نايف صالح سالم القيسي/ يمني

2- عبدالوهاب محمد عبدالوهاب الحميقاني / يمني

3- هاشم محسن عيدروس / يمني

4- نشوان العدني / يمني

5- خالد عبدالله صالح المرفدي / يمني

6- سيف الرب سالم الحيشي / يمني

7- عادل عبده فاري عثمان الذهباني / يمني

8- رضوان قنان (رضوان محمد حسين قنان) / يمني

9- والي نشوان اليافعي / يمني

10- خالد سعيد غابش العبيدي / يمني

11- بلال علي الوافي / يمني

12- خالد ناظم دياب

13- سالم جابر عمر علي سلطان فتح الله جابر

14- ميسر علي موسى عبدالله الجبوري

15- محمد علي سعيد اتم

16- حسن علي محمد جمعة سلطان

17- محمد سليمان حيدر محمد الحيدر

18- محمد جمال أحمد حشمت عبدالحميد

19- السيد محمود عزت إبراهيم عيسى

20- يحيى السيد إبراهيم محمد موسى

21- قدري محمد فهمي محمود الشيخ

22- علاء علي علي محمد السماحي