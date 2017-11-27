من بينهم ” أليانز ” .. ” المالية ” تفرض غرامات على شركات مخالفة

علي القحطاني(صدى):

أصدرت هيئة السوق المالية قرارا بفرض غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، على الشركة العالمية للتأمين التعاوني، وذلك لمخالفتها الفقرة الأولى من المادة 71 من نظام الشركات، لعدم حصول الشركة على ترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة لاتفاقية تقديم تغطية تأمينية لبرنامج الرهن العقاري مع بنك الرياض بتاريخ 27/4/2017.

كما فرضت الهيئة غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، على شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، وذلك لمخالفتها المادة 101 والمادة 224 من نظام الشركات، لعدم التزامها بتحديد مكافآت أعضاء لجنة المراجعة بموجب قرار من الجمعية العامة العادية خلال المهلة النظامية الممنوحة للشركات والتي انتهت بتاريخ 21/4/2017.