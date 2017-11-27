” العدل ” توضح الحكم القضائي لفسخ عقد سيارة معيبة
نشرت وزارة العدل، اليوم الاثنين، مجموعة من الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم في المملكة؛ سعيًا منها لنشر الثقافة العدلية في المجتمع.
وأكدت الوزارة أنه في حالة شراء شخص ما سيارة ووجد فيها عيب صناعي، ولم توافق الشركة صاحبة السيارة بإصلاح هذا العيب، يحق للمشتري نقص سعر السيارة، أو فسخ عقد البيع ورد الثمن، ويحكم له القاضي بذلك وفقًا لطلبه.
يُذكر أن الوزارة عرضت الحكم القضائي في فسخ بيع سيارة معيبة عن طريق طريق طريفة وبسيطة، تُسهل على المواطن فهم الحكم القضائي لهذه القضية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38757 ] نشر منذ 24 دقيقة
عسى بس الامور ماتتأخر ، الى ان تندمل كبد المتضرر ؟؟
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23165 ] نشر منذ 16 دقيقة
أنا أنصح إي شخص يبي يشتري له سيارة
يجيب معه مهندس متمكن وفاهم
طبعآ كثير قد ينغشون بعضلات السيارة وشكليتها
لكن تلقى المكينة من جوه معدومه
الخص لك طرق الكشف على المكينة
1-أفتح غطاءالزيت يبان معك الكربون وريحة بداية التبويش تكون واضحة
2-شيك على الزيت الشنبر او البستم لاصار فيه فضاوة تلقى الزيت ينقلب للون الأسود حتى بعد تغيير الزيت بس يتحرك فاالمكينة يصير لونه اسود
3-الزيت إذا ينقص من بعد الف كيلو
4-طبعآ بعض السيارات خاصة الي ف المناطق الباردة فيها كربون اسود
وهذا مايأثر على المكينة الا لالاحظت نقص كبير ف الزيت بدون تهريبات
5-احيانآ يكون نقص الزيت بسبب تهريب من الصوف
أو المرجع النايلون الي فطرف راس المكينة
طبعآ الجهاز مايطلع لك عيون المكينة من الداخل
لكت المهندس الذكي يلاحظها ويلاحظ حتى صوت عنود الكرنك في بداياته
وصوت الجنزير او سير التيمن
البعض يحط لك قطع تجاري وهذا خطأ بداخل المكينة
وأنصح إي شخص يشتري قطع توظيب اصليه
يوقف مع المهندس أثناء التركيب
بعضهم مايخاف الله ويقوم بأستبدالها
القطع الأصلية مع التوظيب الصحيح وخرط المخرطة تمشيك فتره طويلة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23165 ] نشر منذ 12 دقيقة
النوم لاعب براسي
بس اصحى المغرب اوضح لك أكثر
وإي أستفسار أنا جاهز
عن عطالات السيارات أنا جاهز@!
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5615 ] نشر منذ 3 دقائق
مواعيد وجلسات المحاكم بعد3 شهور الموعد الأول واذا لم يحضر المدعى عليه يعطى موعد اخر بعد 3 شهور وياقلب ليه ماتحزن والمحاكم حبالها طويله
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5615 ] نشر منذ 2 دقيقتين
انا عندي حنتور