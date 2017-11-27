” العدل ” توضح الحكم القضائي لفسخ عقد سيارة معيبة

علي القحطاني(صدى):

نشرت وزارة العدل، اليوم الاثنين، مجموعة من الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم في المملكة؛ سعيًا منها لنشر الثقافة العدلية في المجتمع.

وأكدت الوزارة أنه في حالة شراء شخص ما سيارة ووجد فيها عيب صناعي، ولم توافق الشركة صاحبة السيارة بإصلاح هذا العيب، يحق للمشتري نقص سعر السيارة، أو فسخ عقد البيع ورد الثمن، ويحكم له القاضي بذلك وفقًا لطلبه.

يُذكر أن الوزارة عرضت الحكم القضائي في فسخ بيع سيارة معيبة عن طريق طريق طريفة وبسيطة، تُسهل على المواطن فهم الحكم القضائي لهذه القضية.