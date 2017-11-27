حظر استخدام الوسطاء في صفقات الأسلحة بالمملكة

طلال الغامدي(صدى):

لا زالت تهمة الفساد تلحق الحكومة اليونانية لإنهائها إحدى الصفقات العسكرية مع المملكة وعد اتباعها الإجراءات المفروضة في هذا النوع من الصفقات ،ووفقًا لما ذكرته صحفية ” فايننشيال تايمز ” البريطانية فإن وزير الدفاع اليوناني يتعرض لاستجوابات من قبل البرلمان، حول صفقة بيع أسلحة يونانية للملكة .

وقد أبانت الصحيفة بأن وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس حصل على 66 مليون يورو من المملكة العربية السعودية مقابل الجصول على ذخيرة، إضافة إلي عقد اتفاق مبرم بين وزير الدفاع اليوناني وبين أحد رجال الأعمال اليونانين الذين أدعوا أنهم يمثلون المملكة، فيما يعتبر ذلك انتهاكًا لقانون مكافحة الفساد للبلدين .

وتمنع كلًا من البلدين المملكة واليونان استخدام الوسطاء لإتمام أي صفقة تخص بيع الأسلحة، وأن هذا النوع من الصفقات يجب أن يتم بشكل مباشر بين الدول لتقلل من حدوث رشاوى أو وقوع أي فساد. نظرًا لأن الفساد الذي وقع من قبل وزير الدفاع اليوناني أثار غضب الحزب الحاكم سيريزا، الذي جاء إلي السلطة ووعد بعدم وجود فساد .