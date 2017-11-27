” بن زايد ” يطلق اسم الرياض على مشروع الإمارات الإسكاني

نايف السالم(صدى):

أطلق سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، اسم مدينة الرياض على المشروع الإسكاني الأضخم في الدولة، حرصاً منه على تدعيم أواصر الترابط بين البلدين.

وصرح ولي العهد، أن سبب ذلك هو أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية بينهما علاقات تاريخية راسخة تُبنى على التعاون والمصير المشترك ومبادئ الأخوة الحقيقية.

و علق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” انطلاقاً من رؤية خليفة، نعتمد تحديثات جديدة على سياسات منظومة إسكان المواطنين وحزمة من المنتجات السكنية في أبوظبي، وبمزيد من المحبة والاعتزاز، نُطلق مسمى مدينة الرياض على المشروع الإسكاني الأضخم في أبوظبي “.

وأشار إلى أن مشاريع الإمارات التنموية دائماً ما تستهدف سعادة المواطن وتضعها في أهم الاعتبارات، حيث تسعى الدولة لتوفير مستقبل أفضل.