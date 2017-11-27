” بوتين ” يوجه رسالة تحية إلى الدول المالكة للأسلحة الكيميائية

موسكو(صدى):

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رسالة تحية إلى المندوبين في الدورة الـ22 لمؤتمر الدول المشاركة في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

ودعا ” بوتين ” في رسالته، الدول التي تمتلك الأسلحة الكيميائية إلى أن تقتدي بروسيا في استكمال تدمير الموجود لديها من هذه الأسلحة في أسرع وقت.

وبحسب فضائية ” روسيا اليوم ” ، فإن بوتين دعا الدول التي ما زالت خارج مجال الاتفاقية، للانضمام إليها دون تأخير.

وكان قد تم تدمير القذائف الأخيرة من الترسانة الكيميائية الروسية في 27 سبتمبر من هذا العام، حيث وصف الرئيس الروسي هذا الحدث بأنه خطوة هامة نحو عالم أكثر ثقة واستقرارًا.