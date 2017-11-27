التعليم تناقش تغيير سعر الصرف للمبتعثين

نايف السالم(صدى):

قال وكيل وزارة التعليم للبعثات د.جاسر الحربش، في لقاء مفتوح نظمته الملحقية الثقافية السعودية في لندن، أن وزارة التعليم تناقش موضوع تغيير سعر الصرف مع الجهات ذات العلاقة، في محاولة لتحقيق رغبة المبتعثين.

وأضاف ” نحن قريبون أيضاً من توقيع عقد تأمين صحي جديد لمبتعثي بريطانيا، ونراجع حاليًا العقد والبنود ليحقق طموحات المبتعثين ويلبي احتياجهم “.

وأوضح الحربش، أنّ نظام الابتعاث المطوّر الجديد سوف يتيح خيار لتدريب المبتعث خلال أو بعد فترة ابتعاثه في الشركات المتخصصة، مضيفًا: ” لدينا توجه جاد للاستفادة من المبتعثين وإتاحة الفرصة لخريجي الابتعاث للعمل بالملحقيات الثقافية “. وأكد ” أنّ أي مبتعث يحصل على منحه من جامعته الأجنبية التي يدرس بها سوف يتم ضمه للابتعاث ونتكفل بباقي مصروفاته “.