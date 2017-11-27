بعد تعيينه رئيسًا لهيئة الإذاعة.. تعرف على رسائل المشاهير لـ ” داود الشريان “

نايف السالم(صدى):

أنهالت رسائل التهنئة عقب، إصدار وزيرالثقاف​ة والإعلام الدكتور عواد العواد، اليوم الأثنين، قرارًا بتعيين داود الشريان رئيساً تنفيذياً لهيئة الإذاعة والتلفزيون.

أشاد الكاتب الصحفي عضوان الأحمري بقرار وزارة الإعلام مغردًا: ” ألف مبروك للأستاذ العزيز والكبير ، وأعانه الله في هذه المهمة. رجل كسب احترام الجميع ومحبتهم ” .

وفي السياق ذاته غرد الشاعر عبد اللطيف آل شيخ ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” قائلًا: ” عبد اللطيف آل شيخ: ” أبارك للأستاذ داود الشريان على تعيينه رئيساً تنفيذياً لهيئة الإذاعة والتلفزيون .. موفق بإذن الله ” .

وأضاف مذيع القناة السعودية الرياضية بندر الشهري: ” الأستاذ الكبير داود الشريان رئيساً تنفيذيّاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون وفقك الله يا بو محمد وأعانك وسدّد خطاك ” .