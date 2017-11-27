حجز عدداً من عربات ” الفود ترك ” بالخرج

علي القحطاني(صدى):

صادرت إدارة الطوارئ في بلدية الخرج أواني ومواد غير صالحة للاستخدام من باعة شاي الجمر في مواقع متفرقة من الخرج، وحجزت عددا من عربات الفود ترك بالمحافظة بسبب مخالفتها الأنظمة.

‏وقال رئيس بلدية الخرج م.أحمد البكيري، إلى أنه تم تطبيق النظام بحق باعة شاي الجمر لمخالفتهم الاشتراطات البلدية والعمل دون تراخيص، وتشغيل عمالة أجنبية، وتم تطبيق الغرامات على المخالفات المضبوطة.