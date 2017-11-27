حجز عدداً من عربات ” الفود ترك ” بالخرج
صادرت إدارة الطوارئ في بلدية الخرج أواني ومواد غير صالحة للاستخدام من باعة شاي الجمر في مواقع متفرقة من الخرج، وحجزت عددا من عربات الفود ترك بالمحافظة بسبب مخالفتها الأنظمة.
وقال رئيس بلدية الخرج م.أحمد البكيري، إلى أنه تم تطبيق النظام بحق باعة شاي الجمر لمخالفتهم الاشتراطات البلدية والعمل دون تراخيص، وتشغيل عمالة أجنبية، وتم تطبيق الغرامات على المخالفات المضبوطة.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5615 ] نشر منذ 38 دقيقة
وحجزت عددا من عربات الفود ترك بالمحافظة بسبب مخالفتها الأنظمة (( وما هي المخالفه !!! ))