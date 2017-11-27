الأميرة ريما تتوجه بالشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد

عادل الحربي(صدى):

قالت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” بعد فوزها بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في دورتها التاسعة، ” اعتز باختياري لهذه الجائرة وأشكر القائمين عليها، والشكر لوطني وقيادته على ما نجده من دعم واهتمام بالقطاع الرياضي “.

وأضافت، ” هذه الجائزة تعني لي ولبنات وطني المزيد من التحفيز والتشجيع للعمل من أجل خدمة وطننا “.

كما أعربت سموها في تصريح صحفي لها عقب إعلان فوزها بالجائزة، عن شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – على دعمهم المستمر للنشاط الرياضي.