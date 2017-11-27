رئيس ” الجزائية المتخصصة “: اجتماع التحالف الإٍسلامي يوجه رسالة للعالم

حمود العنزي(صدى):

أكد رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة، الشيخ محمد عثمان الزهراني، أن الاجتماع الأول لوزراء التحالف الإسلامي في الرياض، سيكون يداً قوية تضرب التطرف.

وأوضح رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة، أن الاجتماع يمثل رسالة واضحة للعالم أجمع مفادها أن الإسلام دين التسامح والوسطية .

وأضاف”الزهراني”، أن الاجتماع أكد عزم المملكة العربية السعودية والدول المشاركة على اجتثاث آفة الإرهاب بكافة أشكاله ومحاربته بجميع الوسائل الفكرية والإعلامية والعسكرية ومحاربة تمويله.