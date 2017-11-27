” التعليم ” و ” الأمن العام ” يدشنان برنامج للقيادة الآمنة

عادل الحربي(صدى):

تُطلق وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام، الخميس بعد القادم ، مشروع ” القيادة الآمنة ” ، وهو عبارة عن برنامج تدريبي توعوي بأدبيات القيادة والسلامة المرورية يهدف لتثقيف منسوبات وزارة التعليم.

ويأتي ذلك ضمن الاستعدادات التي تقوم بها الجهات المعنية، لبدء تنفيذ الأمر السامي القاضي باعتماد تطبيق أحكام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص قيادة للذكور والإناث على حد سواء والذي يبدأ تنفيذه في 10/10/1439هـ وفق الضوابط الشرعية.