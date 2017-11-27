فتح 9 تخصصات للتدريس خارج المملكة.. الشروط والضوابط

محمد بن طحيطح(صدى):

أعلن مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان، عن آلية وضوابط الترشح للإيفاد للتدريس خارج المملكة للعام الدراسي المقبل.

وصرح مدير إدارة الإشراف التربوي الأستاذ محمد آل طارش، بأنه تم تخصيص 9 مقاعد بواقع مقعد واحد في تخصصات: القيادة المدرسية، والتربية الإسلامية، واللغة العربية، والاجتماعيات، والرياضيات، والأحياء، والكيمياء، واللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، إضافة إلى مقعد في تخصص الفيزياء للمشرفين.

وكشف أنه يمكن للمتقدمين الإطلاع على ضوابط الترشح من خلال الرابط هنا . حيث يمكنهم استكمال الطلبات وتسليمها للجنة المرشحين في إدارة الإشراف التربوي – الشؤون التعليمية مبنى رقم 1 في المجمع الحكومي.

ويبدأ استقبال الطلبات اعتبارًا من التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول الجاري، وحتى الثالث من شهر ربيع الآخر، منوهًا أنه لن يُنظر لأي طلب يأتي قبل هذا التاريخ أو بعده.