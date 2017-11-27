تركيا: على واشنطن الكف عن تزويد الأكراد السوريين بالسلاح

أنقرة(صدى):

وصفت تركيا , اليوم الأثنين الإتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيسين رجب طيب إردوغان رئيس تركيا و الأمريكي دونالد ترامب رئيس أمريكا , بأنه نقطة تحول في العلاقات المتوترة بين البلدين , منوهة على واشنطن أن تفي بوعدها بالكف عن تزويد المقاتلين الأكراد السوريين بالسلاح.

وصرح بكر بوزداج نائب رئيس الوزراء التركي في مقابلة مع 24 إن الولايات المتحدة ستخدع العالم أنها لم توقف تزويد وحدات حماية الشعب الكردية السورية بالسلاح.

ويذكر أن البيت الأبيض قد نقل يوم الجمعة الماضي أن ترامب أبلغ إردوغان بأن واشنطن تجري تعديلات فيما يتعلق بالدعم العسكري للشركاء على الأرض في سوريا.