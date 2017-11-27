” الخدمة المدنية ” تدعو 21 متقدمًا لمطابقة بياناتهم بالوظائف الصحية

فاطمة المالكي(صدى):

دعت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الاثنين، 21 متقدمًا ومتقدمة على الوظائف الصحية لمطابقة بياناتهم واستكمال إجراءات المطابقة النهائية لهم، غدًا الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة أن المطابقة متاحة في أي فرع من فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة، مشيره إلى أن من لم يحضر لاستكمال المطابقة النهائية يعتبر عدولًا منه عن الرغبة في التوظيف.

كما أشارت إلى أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح ولكنها للتأكد من سلامة البيانات، معلنه الوثائق التي يجب اصطحابها معهم أثناء التوثيق، وهي:- الهوية الوطنية مع نسخة منها .- أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.- الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب ارفاق معادلة التعليم العالي.- شهادة الامتياز والتصنيف المهني للوظائف الصحية .- بطافة التسجيل المهني ، سارية المفعول .