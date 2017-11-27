” جلاكسي أيه 8 ” يخلق توقعات مثيرة حول ميزاته.. تعرف عليها

أماني الغامدي(صدى):

حصلت تقاريرعلى تسريبات لعدد من الصور تتعلق بشكل وتصميم هاتف جديد لشركة ” سامسونج ” الكورية، حيث تسعى لإصداره خلال الفترة المقبلة، لتعزز به قيمتها على ساحة المنافسة في سوق الهواتف الذكية.

وتنوي الشركة وفقاً للتسريبات إلى إدراج الهاتف الجديد تحت قائمة هواتف ” جلاكسي أيه ” ، لتصبح نموذج مماثل لهواتفها الشهيرة ” جالاكسي نوت ” ، و ” جالاكسي إٍس ” اللذين حققا نجاحاً كبيراً في فترة صدورهما.

وأشارت التوقعات إلى أن الهاتف سيكون بكاميرا أمامية مزدوجة، وسيعتمد على تقنية الحافة إلى الحافة، التي تتمثل في توفير رؤية أوضح وأعمق للصور والفيديوهات، بالإضافة إلى عدم وجود مستشعر للبصمة وهو ما يعطي إيحاءاً بوجود المُستشعر في الجهة الخلفية من الهاتف.

والجدير بالذكر، أن سامسونج أعلنت مؤخراً عن استعدادها لإطلاق هاتف جديد أطلقت عليه اسم “جلاكسي أيه 8″، ولم تدلي بأي تصريحات حول المواصفات والمميزات التي يمتلكها.