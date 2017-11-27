مستشفى الملك فهد تنقذ أربعينية من بتر قدمها

علي القحطاني(صدى):

تمكن الفريق الطبي بمستشفى الملك فهد في جدة من إنقاذ حياة سيدة أصيبت إصابات بالغة في حادث مروري.

استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى سيدة سودانية في العقد الرابع في حالة خطرة، بعد إصابتها في حادث مروري أليم، وعلى الفور نقلت لقسم جراحة العظام لإجراء عملية جراحية في محاولة لإنقاذ الساق المصابة من البتر .

وقال الدكتور عبدالله العصيمي استشاري جراحة العظام، أن ” هناك فقدا جلديا و كسرا مفتتا بعظمة العرقوب مع وجود قطع هرسي بوتر العرقوب للقدم والكاحل ، وقام الفريق الطبي بتثبيت الكسر وإصلاح الوتر “.

وأضاف “مع وجود فقد جلدي بالساق استوجب تدخل فريق جراحة التجميل لتغطية الفقد الجلدي والوتر والعظام المكشوفة بشريحة جلدية من نفس الساق “.

وعن حالة المريضة أوضح الدكتور العصيمي بأن ” الحالة مستقرة بعد تكلل العملية بالنجاح وذلك بفضل من الله عز وجل ومن ثم توفر الكوادر الطبية عالية المستوى مع توفر الإمكانات المتطورة لإجراء مثل هذه العمليات الجراحية الحرجة “.