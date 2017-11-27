” البيئة ” تعلن فتح باب التقديم لترخيص استيراد مادة ” النترات في هيئتها الصلبة “

سعيد العجل(صدى):

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن فتح باب التقديم للشركات والمؤسسات الزراعية المحلية فقط و الراغبة في أن تكون ضمن المؤسسات أو الشركات الأربع المرخص لها باستيراد مادة (النترات في هيئتها الصلبه)حسب تنظيم مجلس الوزراء بتاريخ 1428/4/13هـ.

وبينت الوزارة أَنه على من يرغب التقديم إرفاق المستندات التالية , وهي عدد الفروع التابعة للمنشأة ومواقعها , وعدد المستودعات المصرحة من الدفاع المدني التابعة للمنشأة , وإرفاق السجل التجاري مضافاً إليه نشاط الأسمدة , وأن تكون المنشأة مليكتها سعودية بنسبة (100%) , وتوضيح الشركات التي سيتم استيراد مادة النترات الصلبة منها وذكر اسم الدولة , والتعهد بالتقيد بتعليمات وزارة الداخلية ووزاة البيئة والمياه والزراعة ، وأن يتم البيع على المزراعين مباشرة (بدون وسيط) ، وبتصريح من وزارة البيئة والمياه والزراعة .

ودعت الوزارة الراغبين في التقديم إرسال البيانات اعلاه على البريد الإلكرتوني : هنا وتقديم نسخة أخرى بملف إلى إدارة الخدمات النباتية وآخر موعد تاريخ للتقديم 1439/3/30هـ .