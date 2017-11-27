بتكلفة 800 مليون ريال.. افتتاح المرحلتين الـ ” 4 و 5 ” من مشروع واجهة جدة البحرية

عادل الحربي(صدى):

يدشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الأمير خالد الفيصل، مساء الأربعاء المقبل، مشروع تطوير الكورنيش الشمالي بجدة لمرحلتيه ” الرابعة والخامسة ” ، ضمن منظومة مشاريع تطوير الواجهة البحرية بجدة.

وتفتح الواجهة البحرية الجديدة Jeddah Waterfront أبوابها للسكان والزائرين، بشعار جديد مستوحى من طائر النورس الذي ينتشر على شواطئ جدة، والذي يحمل دلالة على امتداد واجهة جدة البحرية من الشمال إلى الجنوب بكل رشاقة كجناحي طائر النورس.

ويقع المشروع على امتداد ساحل البحر الأحمر على مساحة تتجاوز 720 ألف م2 وبطول يزيد عن أربعة كيلومترات، بتكلفة إجمالية قدرت بـ800 مليون ريال.