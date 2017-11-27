تعليم الرياض يصدر بيان حيال قضية قائد المدرسة المعتدى عليه

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بيانًا حيال تعرض أحد قادة مدارسها للاعتداء يوم أمس بعد خروجه مباشرة من المدرسة .

وقال المتحدث الرسمي للإدارة الأستاذ علي بن محمد الغامدي أن قائد مدرسة طلحة بن مصرف الأستاذ يوسف السليس وحين خروجه من المدرسة بعد نهاية الدوام اعترضته مجموعة من الأشخاص واعتدوا عليه بالضرب ، وقد تم إسعاف الأستاذ يوسف السليس ونقله إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية لتلقي العلاج ، كما تم إبلاغ شرطة حي الروضة والتي بدأت بالتحري والتحقيق في الحادثة .

وقال الغامدي أن الإدارة وبناء على توجيه سعادة المدير العام الأستاذ حمد الوهيبي تتابع حالة قائد المدرسة وتمنحه الدعم الكامل والتعاون مع شرطة منطقة الرياض حتى يتم القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة والمطالبة بالحق حماية للمؤسسة التعليمية والجهات التابعة لها .

من جهته أكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد الوهيبي أن موضوع قائد المدرسة المعتدى عليه من قبل مجموعة من الأشخاص يحضى بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر آل سعود أمير منطقة الرياض والذي وجه برفع تقرير متكامل عن الحادثة وهو ما زودت الإدارة به الإمارة .

وأطمأن الوهيبي على قائد المدرسة الأستاذ يوسف السليس حيث قام بزيارته ومعه مدير مكتب التعليم بحي قرطبة سهم الدعجاني وذلك للاطمئنان عليه حيث نقل الوهيبي لقائد المدرسة تمنيات معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى له بالشفاء العاجل كما أكد له وقوف الوزارة والإدارة معه حتى يتم القبض على هؤلاء الجناة .

كما أكد الوهيبي أنه وبناء على توجيهات معالي وزير التعليم فسيتم تشكيل لجنة لدراسة البيئة المدرسية والبيئة المحيطة بالمدرسة والرفع بالتوصيات الناتجة من ذلك .